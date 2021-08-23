PKK'ya finans sağlayan şüpheli adliyede
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PKK'ya finans sağlayan şüpheli adliyede

PKK'ya finans sağlayan şüpheli adliyede
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında çeşitli dokümanlar ele geçiren jandarma, PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağladığı belirlenen M.Ş.Y.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgulamanın ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi.


PKK'ya finans sağlayan şüpheli adliyede
PKK'ya finans sağlayan şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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