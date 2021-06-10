PKK'YA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANDI
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PKK'YA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladığı öğrenilen H.T., S.S. ve A.Y'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde yapılan aramada evlerde PKK/KCK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S., yurt dışı yasağı, H.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken A.Y., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK'YA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANDI
PKK'YA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANDI
PKK'YA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANDI
PKK'YA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANDI
PKK'YA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANDI
PKK'YA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANDI
PKK'YA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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