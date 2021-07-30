PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
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PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenerek yakalanan A.E., tutuklandı.

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenerek yakalanan A.E., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne finans desteği sağladığı belirlenen A.E.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.E. sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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