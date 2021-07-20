PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
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PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenerek yakalanan M.H., mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenerek yakalanan M.H., mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağladığı belirlenen M.H., adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.H., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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