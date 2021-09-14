PKK'ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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PKK'ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
PKK'ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı

ADIYAMAN'da terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

ADIYAMAN'da terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenen E.N. ve M.A.'nın adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgularının ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'terör örgütüne üye olma ve finans desteği sağlama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


PKK'ya finans desteği sağlayan 2 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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