PKK'YA ERZAK TEMİN EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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PKK'YA ERZAK TEMİN EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya erzak desteğinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya erzak desteğinde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK'lı teröristlerle görüştükleri ve erzak temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Engin E. ve Enver G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Engin E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Enver G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK'YA ERZAK TEMİN EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

PKK'YA ERZAK TEMİN EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

PKK'YA ERZAK TEMİN EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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