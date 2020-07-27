PKK'ya düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı ele geçirildi PKK'ya düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı ele geçirildi -Olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda cep telefonu düzenekli patlayıcı ele geçirildi.

PKK'ya düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

-Olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda cep telefonu düzenekli patlayıcı ele geçirildi. Olayla bağlantılı bölücü terör örgütü ile bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve teröristlerin yakalanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

15 Temmuz'da gecesi Bağcılar Güneşli Mahallesinde bulunan 6 işyerinin eş zamanlı kundaklanması olayı ile ilgili yapılan takip ve elde edilen güvenlik kamera görüntülerini inceleyen terör polisi, ilk olarak kundaklama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen F.Ö. adlı PKK üyesini 17 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Eylem hazırlığında olduğu tahmin edilen örgüt üyesinin İstanbul'da saklandığı adreste yapılan aramalarda; çok sayıda atıl vaziyette cep telefonu, 3 adet cep telefonu düzenekli basınç etkili el yapımı bomba, tiner, yanıcı jel, havai fişek rampası ve meşale ele geçirildi. Örgüt üyesinin bağlantılarını araştıran güvenlik güçleri, operasyonu genişletti. Çalışmaların devamında, kundaklama eylemlerinde F.Ö. adlı PKK'lıyla bağlantılı olduğu belirlenen diğer şüphelilerden E.Ö'yü 19 Temmuz'da, A.A. ile M.A. isimli şüphelileri ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açıldığı tarihte 24 Temmuz'da gerçekleştirilen peş peşe operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.A., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. PKK üyesi F.Ö. E.Ö. ve A.A. adlı 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA