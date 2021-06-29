PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor

PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler, Mehmetçik tarafından tespit edilerek tek tek imha ediliyor.