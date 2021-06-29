PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor
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PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler, Mehmetçik tarafından tespit edilerek tek tek imha ediliyor.

PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor

ANKARA - Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler, Mehmetçik tarafından tespit edilerek tek tek imha ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler tespit edilerek imha ediliyor" ifadelerine yer verildi.

PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor
PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor
PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor
PKK'ya ait tuzaklanan EYP'ler, Mehmetçik tarafından tek tek imha ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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