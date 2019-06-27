PKK'ya ait tünel bulundu

Hakkari'de tespit edilen yapay tünel içerisinde el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 3 adet küçük tüp ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 26 Haziran 2019 günü ilimiz merkez Ağaçdibi köyü Gıri Tepe bölgesinde tespit edilen yapay tünel içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 3 adet küçük tüp ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İHA