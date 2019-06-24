PKK'ya ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait bir mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.
Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait bir mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde Pençe Harekatı sürüyor.
Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait 3 girişli bir mağarada pek çok silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kaynak: AA
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