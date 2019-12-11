11.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:11

Operasyona katılan askerlerin arazide faaliyetleri

Bulunan mağara ve sığınaklar

Sığınakların içinden görüntüler

Ele geçirilen mühimmat

Operasyon bölgesindeki bombalama anları ANKARA - Irak'ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-1 ve 2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda silah,mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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