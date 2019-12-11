PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda silah,mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Operasyona katılan askerlerin arazide faaliyetleri Bulunan mağara ve sığınaklar Sığınakların içinden görüntüler Ele geçirilen mühimmat Operasyon bölgesindeki bombalama anları ANKARA - Irak'ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-1 ve 2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait sığınak...
Operasyona katılan askerlerin arazide faaliyetleri
Bulunan mağara ve sığınaklar
Sığınakların içinden görüntüler
Ele geçirilen mühimmat
Operasyon bölgesindeki bombalama anları ANKARA - Irak'ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-1 ve 2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda silah,mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.