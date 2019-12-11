PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda silah,mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Haberler » Güncel » PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda silah,mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Haber

PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda silah,mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Operasyona katılan askerlerin arazide faaliyetleri Bulunan mağara ve sığınaklar Sığınakların içinden görüntüler Ele geçirilen mühimmat Operasyon bölgesindeki bombalama anları ANKARA - Irak'ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-1 ve 2 operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait sığınak...

11.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:11
PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda silah,mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Operasyona katılan askerlerin arazide faaliyetleri

Bulunan mağara ve sığınaklar

Sığınakların içinden görüntüler

Ele geçirilen mühimmat

Operasyon bölgesindeki bombalama anları ANKARA - 'ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-1 ve 2 operasyonlarında terör örgütü 'ya ait sığınak ve mağaralarda silah,mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda silah,mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler