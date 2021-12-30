PKK ve HDP mağduru aileler, evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK ve HDP mağduru aileler, evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor

PKK ve HDP mağduru aileler, evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi yeni yıla buruk giriyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi yeni yıla buruk giriyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Aileler, 2022 yılana sayılı günler kala tek dilekleri yeni yılda evlatlarına kavuşmak oldu. Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, yılbaşında morallerinin bozuk bir şekilde girdiklerini vurguladı. Begdaş, "Ne bir bayram, yılbaşı nede bir düğünümüz var, içimiz hep buruk, burada evlat hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Herkesin morali bozuk, çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Çocuklarımızı bekliyoruz, buradan herkesin yılbaşını kutluyoruz" dedi.

6 yıl önce oğlunun 20 yaşındayken örgüt yanlıları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen baba Seyfullah Taşkın, 2022 yılında evlatlarına kavuşma dileğiyle beklediklerini kaydetti. Taşkın, "İnşallah Rabbimin izniyle çocuklarımız 2022 yılında aramızda olur, buradaki ailelerde 2022 yılında çocuklarına kavuşur. Buradan çocuğuma çağrıyı yapıyorum, gel devletinin adaletine sığın" şeklinde konuştu.

Aileler çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, 2015 yılında dağa kaçırılan kardeşi Muhammed Canbey için nöbete katılan abla Ruken Canbey, kardeşine teslim ol çağrısı yaptı. Canbey, "Yeni bir yıl geldi, tek temennimiz kardeşimizin eve gelmesi, ailemizin bütünlüğünün sağlanması. Kardeşime sesleniyorum, devletimize teslim olsun hiçbir ceza almayacak gelen çocuklarda ailelerine teslim edildi" diye konuştu.

(Murat Başal-İHA)

PKK ve HDP mağduru aileler, evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor

PKK ve HDP mağduru aileler, evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor

PKK ve HDP mağduru aileler, evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor

PKK ve HDP mağduru aileler, evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor

PKK ve HDP mağduru aileler, evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor

PKK ve HDP mağduru aileler, evlatlarından ayrı yeni yıla giriyor

Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

 Hakimin soru sorma şekline sinirlenip parmak sallayan HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

Hakimin soru sorma şekline sinirlenip parmak sallayan HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

 Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Gara'da 9 PKKKCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Gara'da 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title