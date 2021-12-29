PKK ve HDP karşısında ailelerin direnişi 859'uncu günde, aile sayısı 251 oldu

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 849'uncu gününe girerken, 251. aile Silvan ilçesinden evlat nöbetine katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile nöbeti 859'uncu gününde de devam ediyor. Ailelerin sayısı çığ gibi büyürken Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden gelen aile ile birlikte sayı 251'e yükseldi.

Silvan ilçesinden gelen anne Adla Yıldırım, oğlu Mehmet Akif Yıldırım'ın 2014 yılında 25 yaşındayken Irak'a inşaat işçisi olarak gittiğini ve bir daha haber alamadıklarını söyledi. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan Yıldırım, oğluna dönmesi için çağrıda bulundu.

Yıldırım, açıklamanın ardından oğlunun fotoğrafını alarak diğer ailelere dahil oldu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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