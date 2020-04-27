PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı
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Şırnak, PKK, Güncel, Haber

PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

27.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:40
PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi de yakalandı.

Zanlılardan biri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan ölçümde ateşinin yüksek çıkması üzerine hastaneye götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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