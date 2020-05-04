PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı
04.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:16
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA