PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA