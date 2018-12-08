PKK Üyesi Olduğu İddia Edilen 4 Zanlı Serbest Bırakıldı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Babaeski Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Karamesutlu köyünde asayiş kontrolü yaptığı sırada yakalanan terör örgütü PKK üyeliği gibi çeşitli suçlardan devam eden yargılamalarının bulunduğu tespit edilen J.O, Z.A.A, K.B ve H.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme hakimi 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.