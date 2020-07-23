PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu ele geçirildi
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PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Yüksekova ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu madde ele geçirildi.

PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu ele geçirildi
23.07.2020 20:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:11

Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Yüksekova ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan sığınakta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "23 Temmuz 2020 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla kullanılan 1 adet sığınak içerisinde; 10 kilo 40 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 9 adet gazlı ocak, 4 adet plastik leğen, 1 adet kazan, 3 adet tüp hortumu ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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