PKK terör örgütü elebaşı Karayılan'dan itiraf: "Türk istihbaratı çok güçlü"
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PKK terör örgütü elebaşı Karayılan'dan itiraf: "Türk istihbaratı çok güçlü"

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla gücünü yitiren PKK/KCK'nın çaresizliği giderek artıyor.

PKK terör örgütü elebaşı Karayılan'dan itiraf:
17.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:16

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla gücünü yitiren PKK/KCK'nın çaresizliği giderek artıyor. Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, PKK yayın organı Denge Welat Radyosu'na verdiği röportajda Türk istihbaratının çok güçlü olduğu itirafında bulundu.

Örgütü ayakta tutmaya çalışan PKK elebaşı Murat Karayılan, Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü istihbarat stratejisinde başarılı olduğunu ikrar etti. Türkiye'nin kendilerine karşı teknoloji, askeri ve istihbari savaş tekniklerini uyguladığını iddia eden Karayılan, "İstihbarat olmazsa bunların hiçbiri sonuç alamaz" dedi. Karayılan, Türk istihbaratının gücünü kabul ederken, kendilerinin istihbarat konusunda eksik kaldığına değindi.

Türkiye'nin bölgedeki güçlü istihbarat ağının örgüte büyük zarar verdiğini söyleyen Karayılan, örgütün hareket tarzını buna göre değiştirmesi gerektiğini tekrarladı. Karayılan, Türkiye'nin saha istihbaratının İHA'lardan elde ettiği istihbarattan daha güçlü olduğunu da vurguladı.

Kürt vatandaşlarını aşağıladı

Murat Karayılan, Kürt halkının PKK'ya olan desteğinin azalmasına da değindi. "Kürt halkını para uğruna PKK'yı Türk istihbaratına satmakla" itham eden Karayılan, "Kendimizi sizin için feda ediyoruz" diyerek destek talebinde bulundu.

Karayılan sözlerini, "MİT'in özellikle Kürt gençlerini ajanlaştırdığını, istihbaratın güçlü çalışmalarına karşı gizli kalınması gerektiğini" vurgulayarak bitirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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