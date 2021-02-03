PKK, tecavüzcü sözde yöneticiye ceza yerine ödül verdi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı televizyon programında anlattığı terör örgütündeki tecavüz olayının detayları ortaya çıktı. Terör örgütünün 'Gever Eyaleti' sorumlusu 'Hogir Maraş' kod adlı kırmız kategoride aranan Remzi Demiroğlu'nun, zorla dağa kaçırılan 14-17 yaşları arasındaki 4 kıza tecavüz ettiği, kızlardan 2'sinin intihar ettiği, 2'sinin ise hamile kaldığı belirlendi. Örgütün, 'Gever Eyaleti' sorumlusunu cezalandırmak yerine ödüllendirerek terfi ettirdiği öğrenildi.

Bakan Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında anlattığı terör örgütü PKK'da yaşanan tecavüz ve sonrasında gelişen intihar olayı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında; B.T. isimli terörist geçen 20 Ocak'ta teslim oldu. Teslim olan terörist B.T, güvenlik güçlerine verdiği ifade ile terör örgütünün kadınlara karşı uyguladığı insanlık dışı vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi. Teslim olan B.T, örgütte bulunduğu süre içinde sözde 'Gever Eyaleti' sorumlusu 'Hogir Maraş' kod adlı Remzi Demiroğlu'nun, 14-17 yaşları arasında kandırılarak örgüte katılan 4 kız çocuğuna, 2020 yılı içerisinde tecavüz ettiğini ve bu durumu hazmedemeyen 'Sozda' kod adlı ve 'Civana' kod adlı isimli iki kız çocuğunun intihar ettiğini anlattı.

TECAVÜZCÜ ÖDÜLLENDİRİLDİTeröristin ifadesi doğrultusunda yapılan araştırmalara göre; tecavüz edilen ve hamile kalan 'Dersim' ve 'Derya' kod adlı kız çocukları örgüt tarafından Hakurk bölgesine zorla gönderildi. 2 kızın intiharına neden olan, 2 kızı hamile bırakan teröriste ise terör örgütü ceza vermek yerine ödüllendirdi. Terör örgütü üst yönetimi yaşanan tecavüz ve intihar olayları ile ilgili göstermelik soruşturma açtı. Sözde soruşturma kapsamında Hogir Maraş kod adlı Remzi Demiroğlu görevden alındı. Ancak kısa bir süre sonra terfi ettirilerek başka bir göreve getirildi. Örgüt, kız çocuklarına yönelik vahşeti gizlemek ve yaşanan intihar olaylarını kapatmak için 'çatışmada öldükleri' şeklinde açıklamada bulundu.'KADIN TERÖRİSTLER KORKU İÇİNDE'

B.T, örgüt içinde yaşanan tecavüz olaylarının bu olayla sınırlı kalmadığını, birçok bölgede bilhassa örgüte yeni katılan çocuk yaştaki örgüt mensuplarına yönelik taciz ve tecavüz olaylarının sürekli yaşandığını ifade etti. Bundan dolayı kadın teröristlerin korku içinde yaşadıklarını ve örgütten kaçmak için fırsat kolladıkların, bu yüzden örgütten kaçmaların arttığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersin ERCAN