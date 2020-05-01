- PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. yeniden meclis binası önünde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. yeniden meclis binası önünde

- PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. yeniden meclis binası önünde
01.05.2020 21:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:39

- PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. yeniden meclis binası önünde Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T., aylardır sürdürdüğü eylemini korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından tekrardan meclis binası önüne taşıdı.

- PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. yeniden meclis binası önünde

BERLİN - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T., aylardır sürdürdüğü eylemini korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından tekrardan meclis binası önüne taşıdı.

Almanya'da Maide T., gittiği halk oyunları derneği yöneticileri tarafından ikna edilerek PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer için aylardır eylemini sürdürüyor. Maide T., Almanya'da salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından PKK'yı protestosunu tekrardan Federal Meclis Binası Reichstag önüne taşıdı. Maide T., kendisini desteklemeye gelen diğer anneler ile birlikte üzerinde kızı Nilüfer'in fotoğrafı olan tişörtü giyerek, Federal Meclis Binası önünde protestosuna tekrardan başladı.

Derneği mahkemeye vermeye hazırlanıyor

Acılı anne, yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'ya ve kızının evden kaçmasına neden olan derneğe son bir hafta süre verdiğini, kızı gelmediği takdirde gençleri kaçırarak PKK'ya adam toplamaktan söz konusu derneğe dava açacağını duyurdu. Maide T., "Geçen hafta söylemiştim, eğer kızımdan haber alamazsam 2 hafta sonra mahkemeye vereceğim diye. Şimdi 1 haftaları kaldı. Bir hafta sonra kızımdan ses seda çıkmazsa, kızımla bir bağlantım olmazsa onları mahkemeye vereceğim. Bu mahkeme olayı öyle basit olmayacak. Gerekirse insan hakları mahkemesine kadar başvuracağım. Çünkü bu bir insan hakları ihlalidir. Bir insanın yaşamının elinden alınması demektir. Çocuğumun yaşamının elinden alınmasına ben müsaade etmeyeceğim. Benim çocuğum saf, iyi niyetli ama ben bunların iyi niyetli olmadığını çok iyi biliyorum. Çocuğumun hayatının onlar için hiçbir öneminin olmadığını iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yetkililer duyarsız"

"Durumda hiçbir değişiklik yok. İsteseler izini sürebilirler bence arayabilirler. Çünkü o derneklerin eğitim kamplarının nerede olduğunu her ülke bilir. Diğer ülkelerle irtibata geçerlerse ortaya çıkarabilirler. Demek ki uğraşmıyorlar. Ben öyle anlıyorum" diyen Maide T., korona virüs salgınının sona ermesinin ardından kendisi gibi çocukları PKK tarafından kaçırılan Almanya'dan ve Avrupa'nın diğer kentlerinden başka annelerin de eylemine katılacağı iddiasında bulundu. Acılı anne, kızını kaybettikten sonra sağlık durumunun bozulduğunu dile getirirken, elinde tuttuğu pankarta telefon numarasını yazarak, kızının kendisini aramasını istedi.

Acılı anneye destek olan vatandaşlardan Nurhan Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, "Nilüfer'in bulunması için buradayız. Rabbim inşallah en kısa zamanda kızına kavuşturur. Biz de anneyiz, bizim de çocuklarımız var. Bu mübarek Ramazan'da inşallah sevinçle kızına kavuşur, bayramda iki bayramı birden yaşar Maide hanım" dedi.

Maide T., kızını PKK'nın elinden geri alıncaya kadar her Cuma günü akşam saat 16.00'da Federal Parlamento Binası Reichstag önünde eylemlerine devam edeceğini vurguladı.

- PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. yeniden meclis binası önünde

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim Haberler
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Haberler
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı Haberler
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek Haberler
Korona değil güneş eve hapsetti! Talihsiz kadının sağ kolu omuz bölgesinden kesilecek
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi
Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir
İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı
Akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı kaçıran 3 şüpheli yakalandı
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı
Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada geçlere taş çıkarttı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, karantinada geçlere taş çıkarttı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Berat Albayrak Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Bülent Ersoy Nur Yerlitaş Gülben Ergen
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: - PKK tarafından kızı kaçırılan Maide T. yeniden meclis binası önünde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 21:47:30. #1.14#
title