PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
Haberler » Güncel » PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı - Haber

PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

EDİRNE'de, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan aranan G.A., sahte kimlikle yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken, askerler tarafından yakalandı.

10.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:17
PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

'de, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan aranan G.A., sahte kimlikle yasa dışı yollardan 'a geçmeye çalışırken, askerler tarafından yakalandı.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları', Yunanistan'a sınır Karaağaç Mahallesi'nde, devriye görevi sırasında, askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilen şüphelinin, yapılan soruşturmasında, sahte kimlik taşıdığı ve 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aranması olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen G.A., soruşturmasının yürütüleceği Mersin'e gönderildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler