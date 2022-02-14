PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen terör örgütü PKK şüphelisi C.A'yı yakaladı.
C.A. gözaltına alındı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel