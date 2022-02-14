PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
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PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen terör örgütü PKK şüphelisi C.A'yı yakaladı.

C.A. gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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