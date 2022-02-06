PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel