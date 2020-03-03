PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
03.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:18
Edirne'de düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmada 4 PKK şüphelisinin düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.
Zanlılar 1. Derece askeri yasak bölgede yakalandı.
4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA