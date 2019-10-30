PKK şüphelileri sınırda yakalandı

30.10.2019 17:20

Edirne'de sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan PKK terör örgütü şüphelisi 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Yeni Karpuzlu beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, M.Ü ve Ö.Ü'yü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan yargılanmalarının devam ettiği belirlendi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA