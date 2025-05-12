Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendisini feshetti, silahlar bırakıldı
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PKK silah bıraktı mı? SON DAKİKA!

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PKK silah bıraktı mı? sorusu, 12 Mayıs 2025 tarihinde yapılan açıklamanın ardından Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Peki, PKK silah bıraktı mı? İşte detaylar...

Terör örgütü Pkk, 5-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediği 12. Olağan Kongresi sonrasında yayımladığı sonuç bildirgesinde, silahlı mücadeleyi sonlandırdığını ve kendini feshettiğini duyurdu. Bu gelişme, 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Peki, PKK silah bıraktı mı? SON DAKİKA!

PKK SİLAH BIRAKTI MI?

PKK'nın kongre sonrası yayımladığı bildiride, örgütün "silahlı yapısını sona erdirdiği", "yasal olmayan tüm oluşumlarını dağıttığı" ve "kendini feshettiği" açıkça belirtildi. Açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı aracılığıyla duyuruldu.

"PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Bildirgede, "PKK'nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, halkımız üzerindeki inkâr ve imha siyasetini parçaladığını, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK'nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.

PKK silah bıraktı mı? SON DAKİKA!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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