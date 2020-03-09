PKK sığınağında bulunan seçim evrakları ile ilgili soruşturma başlatıldı
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Bitlis, PKK, Güncel

PKK sığınağında bulunan seçim evrakları ile ilgili soruşturma başlatıldı

BİTLİS kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tespit edilen PKK sığınağında, 2014 yerel ve 2015 genel seçimleriyle ilgili ele geçirilen bazı belge ile dokümanlarla ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

09.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:03
PKK sığınağında bulunan seçim evrakları ile ilgili soruşturma başlatıldı

BİTLİS kırsalında, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tespit edilen PKK sığınağında, 2014 yerel ve 2015 genel seçimleriyle ilgili ele geçirilen bazı belge ile dokümanlarla ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bitlis'in Yukarıölek Köyü kırsalında, 27 Şubat'ta jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş Operasyonu'nda tespit edilen PKK sığınağında, 2014 yılı mart ayındaki yerel seçim ile 2015 yılı haziran ayındaki genel seçimlere ait milletvekilliği seçim sonuçları, toplantı sonuçları tutanak özeti, oy döküm cetveli, arkasında bazı isimlerin yazılı olduğu seçim pusulası, seçim raporları ile örgütsel doküman ve tapu senedi ele geçirildi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, ele geçirilen belge ve dokümanlarla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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