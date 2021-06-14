PKK sempatizanları yakalandı
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PKK sempatizanları yakalandı

PKK sempatizanları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında örgüt mensuplarıyla irtibatı bulunan, yardım ve yataklık yapanların tespitine dair çalışmalar sonucu, sosyal paylaşım hesaplarından PKK/KCK lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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