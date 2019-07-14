PKK saldırısında yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu (2)

ŞEHİT EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Hakkari'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda yaralanan, Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın, Ordu'nun Aybastı ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrağı asıldı. Haberi alan komşuları da taziye için eve geldi.

?Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Milletvekili Şener Yediyıldız ve CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, eve gelerek şehidin amcası Murteza Altuntaş'a başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: DHA