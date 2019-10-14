PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi

PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi

Milli Savunma Bakanlığının, PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri MSB, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

14.10.2019 11:21
PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi

Milli Savunma Bakanlığının, PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri MSB, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı

Kaynak: AA
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