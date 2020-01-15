PKK/PYD'ye finans sağlamak için Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı

15.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:26

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD'ye finans sağlamak amacıyla Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narko-terör faaliyetleri ile mücadele çalışmaları kapsamında, PKK/PYD terör örgütlerine finans sağlamak amacıyla Suriye'den kaçak yollarla Birecik ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 57 kilogram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA