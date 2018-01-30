Kilis'in Gülbaba köyünün karşısında bulunan Darmık Dağı havadan savaş uçakları, sınırdaki karakollardan ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı. Dağdaki PKK/PYD hedefleri yerle bir ediliyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 11'inci gününde Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden havalanan savaş uçakları Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı ile çevresini vuruyor. Karadan ise ateş destek vasıtaları, fırtına obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar ile bölge vuruluyor. Çatışmaların şiddetlendiği bölgede terör mevzileri ateş altına alındı. Kilis'in sınır köylerinden patlama sesleri duyulurken, bölgede yoğun duman olduğu görülüyor.

(İHA)