PKK provokatörlerine operasyon: 2 gözaltı
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PKK provokatörlerine operasyon: 2 gözaltı

PKK provokatörlerine operasyon: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/TCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen E.Ç. ve T.Ç. isimli iki şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başiskele ilçesinde, operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda E.Ç. ve T.Ç. isimli iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

PKK provokatörlerine operasyon: 2 gözaltı
PKK provokatörlerine operasyon: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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