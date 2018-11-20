PKK Propagandası Yaptıkları İddia Edilen İşçilere Meydan Dayağı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde çalışan inşaat işçileri,ilçe meydanında sözde 'Kürdistan' yazılı tişört giyerek PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla bir grup genç tarafından darp edildi.

İLÇE MEYDANINDA ARBEDE YAŞANDI

Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan ve Diyarbakır'dan geldikleri bilgisine ulaşılan B.Ö., R.Ö. ve S.Ö. gezmek için Kaman ilçesine gitti. İddiaya göre, ilçe meydanında sözde 'Kürdistan' yazılı bayrak olan tişört giyen gençlerle ilçede karşılaştıkları bir grup genç arasında arbede yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Sözlü yaşanan arbedenin kavgaya dönüştüğü olayda B.Ö. ile S.Ö 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin müdahalesi olayın büyümesine engel olurken ifadeleri alınan inşaat işçileri adli mercilere sevk edilecek.