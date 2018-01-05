PKK Propagandası Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı

PKK Propagandası Yapan 7 Kişi Gözaltına Alındı

PKK propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına propaganda yapan 7 kişi gözaltına alındı.

PKK propagandası yapan 7 kişi gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına propaganda yapan 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Pazarcık ilçesinde, 2014 yılı 6-7 Ekim Kobani olarak bilinen eylemler sonrasın terör örgütü PKK/KCK adına propaganda yapan 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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