PKK propagandası şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi
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PKK propagandası şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | 3. Sayfa

PKK propagandası şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi Kocaeli'nde, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

PKK propagandası şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nde, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı belirlenen C.Y. ve Ç.B. ve F.T. isimli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dilovası, Körfez, ve Kartepe ilçelerinde, operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda C.Y. ve Ç.B. ve F.T. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

PKK propagandası şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi
PKK propagandası şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi
PKK propagandası şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi
PKK propagandası şüphelisi 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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