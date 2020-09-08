PKK, örgütün sözde üst düzey yöneticisinin etkisiz hale getirildiğini örgüt üyelerinden gizlemiş
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PKK, örgütün sözde üst düzey yöneticisinin etkisiz hale getirildiğini örgüt üyelerinden gizlemiş

MİT ve TSK'nın Kandil bölgesinde 26 Kasım 2019'da yürüttüğü operasyonla etkisiz hale getirilen sözde KCK Basın ve İletişim Sorumlusu ve Yürütme Konseyi Üyesi Dozdar Hamo kod adlı Abdulrehman Hamo isimli teröristin ölümünün örgüt üyelerinden gizlendiği ortaya çıktı.

PKK, örgütün sözde üst düzey yöneticisinin etkisiz hale getirildiğini örgüt üyelerinden gizlemiş
08.09.2020 18:12 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:15

MİT ve TSK'nın Kandil bölgesinde 26 Kasım 2019'da yürüttüğü operasyonla etkisiz hale getirilen sözde KCK Basın ve İletişim Sorumlusu ve Yürütme Konseyi Üyesi Dozdar Hamo kod adlı Abdulrehman Hamo isimli teröristin ölümünün örgüt üyelerinden gizlendiği ortaya çıktı. Örgütün, terörist Hamo'yu soran üyelerine "artık başka alanda üst düzey görevlendirildi" ya da "gizli bir faaliyet yürütüyor" gibi yalanlar söylediği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, MİT, PKK/KCK'nın üst düzey isimlerini tespit ve takip etmek amacıyla örgütün yoğun olarak kullandığı bölgelerdeki ekiplerini sık sık yenileyerek birbirinden habersiz çalışan geniş bir "ajan şebekesi" oluşturdu. Farklı alanlarda görevlendirilen istihbarat ağına takılan teröristlerden biri de PKK/KCK mensubu Abdulrehman Hamo oldu. Yakın takibe alınan teröristin, ilişkileri ve günlük rutini analiz edildi. Operasyon için uygun zaman bekleyen MİT'in verdiği istihbarat ile harekete geçen TSK, 26 Kasım 2019'da düzenlediği nokta operasyon ile Hamo'yu etkisiz hale getirdi.

ÖRGÜT, TERÖRİSTİN ÖLÜMÜNÜ GİZLEDİ

MİT, operasyon sonrasında örgütün sözde üst düzey bir yöneticisinin ölümü sonrasında nasıl bir politika izlediğini de analiz etti. Örgütün, Hamo ile görüşmek isteyen örgüt mensuplarına uzun süre "artık başka alanda üst düzey görevlendirildi" ya da "gizli bir faaliyet yürütüyor" gibi yalanlar söylediği tespit edildi.

Bizzat terörist başı Abdullah Öcalan'dan eğitim alan kadrolar arasında bulunan ve çok sayıda silahlı eylemin planlayıcısı olan Abdulrehman Hamo'nun örgüte 1990'da Suriye'den katıldığı, 2011 ve 2016 yılları arasında Suriye'de örgütün finans ve lojistik sorumluluğunun yanı sıra PKK'nın Suriye yapılanması TEVDEM'in Yürütme Kurulu'nda görev aldığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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