PKK operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi



ADANA - Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki operasyonda adreslerinde bulunamayan firari 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis zanlıların saklandığı yerleri belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yasa dışı gösterilere katıldığı, polise molotof bombası attığı ve örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından, Adana Adli Tıp Birimi'ne gönderildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.