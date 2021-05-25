PKK OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
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PKK OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 7 şüphelinin 6'sı serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 7 şüphelinin 6'sı serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Mayıs'ta bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda, örgüte eleman sağladığı iddia edilen eski HDP Esenler İlçe Başkanı N. B.Ö. ile birlikte PKK adına kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelen teröristlere yardım ve yataklık eden, metropollerdeki sokak eylemlerine katıldıkları ileri sürülen 7 kişi yakalanmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlanan şüpheliler dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.

PKK OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
PKK OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
PKK OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
PKK OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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PKK OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI - Haberler
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