PKK'nın 'zindan yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı (2)
5 TUTUKLAMADiyarbakır ve Erzurum'da, terör örgütü PKK'nın sözde 'zindan yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
11.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:44
5 TUTUKLAMA
Diyarbakır ve Erzurum'da, terör örgütü PKK'nın sözde 'zindan yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden H.A., K.Y., M.E.G., M.Ü. ve Ş.H. tutuklanırken, H.K., T.E., Z.K., R.E., F.K., ve A.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA