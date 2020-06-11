PKK'nın 'zindan yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı (2) 5 TUTUKLAMADiyarbakır ve Erzurum'da, terör örgütü PKK'nın sözde 'zindan yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

5 TUTUKLAMA

Diyarbakır ve Erzurum'da, terör örgütü PKK'nın sözde 'zindan yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden H.A., K.Y., M.E.G., M.Ü. ve Ş.H. tutuklanırken, H.K., T.E., Z.K., R.E., F.K., ve A.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA