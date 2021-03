PKK'nın, yemeğine ilaç katarak dağa kaçırdığı kızına 'teslim ol' çağrısı yaptı

VAN'da, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve cuma günü parti binası önünde eylem yapan 8 aileden Atiye Dayan, kızı Şilan'ın 17 yaşındayken çalıştığı iş yerinde yemeğine ilaç katılarak, PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi. Dayan, kızının fotoğrafını eline alıp, öperek, gözyaşı dökerken, "Kızım, senin yerin dağ değil. Gel, devlete teslim ol. Hepimiz seni çok özledik. 6 yıldır senin elbiselerini koklayarak, acı çekiyorum. Korkma, inan sana bir şey yapmayacaklar" dedi.

Van'da çocukları dağa kaçırılan 8 aile, cuma günü yürüyüş düzenledi. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 'Dağları kurtlara- kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı. HDP Van il binası önüne kadar slogan atarak, yürüyen ailelerden, 6 çocuk annesi Atiye Dayan da kızı Şilan'ın Van'da 6 yıl önce çalıştığı iş yerinde yemeğine ilaç katılarak, PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını söyledi.

'6 YILDIR EVLAT ACISI ÇEKİYORUM'

Kızının fotoğrafını eline alıp, öperek, gözyaşı döken Atiye Dayan, "11 yıl önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Van'a geldik. Kızım henüz 17 yaşındayken zorla dağa kaçırdılar. Kızımı arıyorum, kızımı istiyorum. 6 yıldır evlat acısıyla yaşıyorum. Benim kızım bir güzellik salonunda çalışıyordu. Kızımı kandırıp götürmüşler. Benim çalmadığım kapı yok ama kızımdan hiçbir haber alamadım. Bizim günahımız ne? Neden bu acıyı bize yaşatıyorlar. Ben kızımı istiyorum. Kızıma da sesleniyorum. Gel, teslim ol. Her şekilde biz senin yanındayız. Kızım şu anda dağda ne yapıyor, ne ediyor; haberim yok. Ölü veya dirisinden haberimiz yok. Benim kızımın ne işi var dağda? Benim eşim de kaza sonucu öldü. Ben 6 yıldır çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. PKK ile benim bir işim olmaz. Onca çocuğu kandırıp dağa gönderiyorlar. Dağda bunlar keyif ederken, bizim çocuklarımızı kurşunların önüne atıyorlar. Kızım kaybolunca çocuk savcısı, yemeğinden ilaç çıktığını söyledi. Gitmeden 1 gün önce zehirleniyor ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüyorlar. Van'da çocuklarımız için eylem başlattık. Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta da annelerinin evlatları için başlattığı eylemler devam ediyor" dedi.

'TESLİM OL' ÇAĞRISI

Dağda olan kızı Şilan'a 'teslim ol' çağrısı yapan Dayan, "Sen benim her şeyimsin. Bak senin kardeşlerin de büyümüş, okula gidiyorlar. Korkma, çık gel. Ne olursa olsun ben her zaman senin yanındayım. Benim için senin canın önemli. Seni çok özlemişim. Allah rızası için artık yeter. Bu acıyı bana yaşatma. Sana yalvarıyorum, çık gel. Her gün senin elbiselerinle senin kokunla yatıp kalkıyorum. Bak senin kardeşin de 2 yıl sonra askere gidiyor. Sen kardeşini mi öldüreceksin? Çık, gel. HDP binası önündeki eylemimiz, çocuklarımızı alana kadar devam edecek. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldıramazlar. Gerekirse HDP binası önünde çadır da kuracağız. O imansızlara, o kitapsızlara uymayın. Ne kadar genç varsa hepsine sesleniyorum. Çıkıp gelin, teslim olun. Size anlattıkları gibi devlet kötü değil. Hani sizi tehdit ediyorlar ya. 'Devlet sizi tutuklar, cezaevine koyar'. Öyle bir şey yok. Gelin, devlete teslim olun. Kardeşlerinin hepsi büyümüş. Senin elbiselerini koklayarak yatıp kalkıyorlar" diye konuştu.

'GEL, OKULUNA KALDIĞIN YERDEN DEVAM ET'

Dağa kaçırılan ablasına seslenen, Van Ahmet Yesevi Ortaokulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Fidan Dayan ise "Ablam Şilan dağa kaçırıldığında biz daha çocuktuk. Hiçbirimiz annemize yardım edemiyorduk. Annem çok acı çekti, acısıyla kahroldu. Onu çok özledik. Gelsin, diyorum. Bunun sonu yok ki. Gel artık. Hepimiz seni özlüyoruz. Annem çok üzüldü. PKK'nın yanında ne yapıyorsun? Gel, devlete sığın. Hiç kimse sana bir şey yapmayacak. Kaç yıldır seni bekliyoruz. PKK'nın elinde ne yapıyorsun? Annem hepimize bakıyor, çaresiziz. Ben okuyup avukat olmak istiyorum. O da gelsin kaldığı yerden okuluna devam etsin ve hayaline kavuşsun. Ablamı çok özledik" dedi.

'ONLARIN YANINDA HARCANMA'

Şilan Dayan'ın yine 8'inci sınıf öğrencisi kardeşi Dilara Dayan da "Ablam daha çok gençti. Dağa kaçırıldı. Okulunu da yarım bırakmak zorunda kaldı. Gelip teslim olması, onun için daha iyi olacaktır. Bizimle beraber olsun. Ortaokul son sınıftaydı, okulu bitirmeden dağa kaçırıldı. Belki hala gelip de kurtulamayacağını düşünüyor ama buraya gelmesi onun için de bizim için de çok iyi olacak. Onların yanında harcanmasın, bizimle birlikte hayatını sürdürmesini istiyoruz. Ben okuyup sağlıkçı olacağım. Annemler eylem başlattılar. Biz de sonuna kadar onların bu eylemini destekliyoruz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Benim ağabeyim 2 yıl sonra askere gidecek. İnşallah askere gittiğinde birbirlerine kurşun sıkmak yerine yan yana dururlar. Onlara karşı bir olurlar. Böylelikle PKK'yı çökerteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ