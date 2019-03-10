PKK'nın Uzantısıyla İttifak Oluşturmaya Zillet Denir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Millet olmak başı dik olmayı, bağımsız olmayı, yeri geldiğinde bayrak, ezan için can vermeyi gerektirir. Bu topraklarda bağımsızlığa, istiklale, istikbale, bayrağa, bu milletin hassasiyetlerine gerekli özeni göstermemeye, yurt dışında bu ülkeyi şikayet etmeye, FETÖ'nün ağzıyla konuşmaya, PKK'nın uzantısıyla ittifak oluşturmaya zillet denir." dedi.

Ünal, partisinin Elbistan Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz'ün bir tesiste düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, milletin teveccühüyle yola devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhur İttifakı bir seçim ittifakı değil bir gönül ittifakı" dediğini anımsatan Ünal, bu ittifakın diğerlerinden farkı olduğunu kaydetti.

Ünal, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Öncelikle bunlar millet ismini, millet ismiyle anılmayı hak etmiyorlar. Biz millete millet deriz, zillete zillet deriz." dedi.

Millet olmanın birlikte kederlenmeyi, üzülmeyi, ağlamayı ve gülmeyi gerektirdiğine dikkati çeken Ünal, "Millet olmak başı dik olmayı, bağımsız olmayı, yeri geldiğinde bayrak, ezan için can vermeyi gerektirir. Bu topraklarda bağımsızlığa, istiklale, istikbale, bayrağa, bu milletin hassasiyetlerine gerekli özeni göstermemeye, yurt dışında bu ülkeyi şikayet etmeye, FETÖ'nün ağzıyla konuşmaya, PKK'nın uzantısıyla ittifak oluşturmaya zillet denir. O yüzden biz bir adama bakarken kiminle yürüyor ona bakıyoruz." diye konuştu.

Bahçeli ve Erdoğan'ın hiçbir zaman çizgilerinden taviz vermediğini ve her zaman kendi istikametlerinde yürüdüğünü vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Eğer birileri kendi işlerine geldiğinde bir kapıya, işlerine gelmediğinde başka bir kapıya gidiyorlarsa orada davadan, ülküden, ülkücülükten, yerli ve milli olmaktan, bu memleketi sevmekten bahsedemeyiz. O yüzden siz kimin ne olduğunu, kimin kiminle yürüdüğünü çok iyi biliyorsunuz."

Konuşmaların ardından AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz "Biz bu şehre gönlümüzü verdik" sloganıyla hazırladığı, sanayi, enerji, çevre, kalkınma, sosyal, tarım, gençlik ve spor, kültür, maden, turizm, şehircilik ile altyapı ve ulaşım başlıkları altındaki projelerini açıkladı.

Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Cihat Sezal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve partililer katıldı.

Kaynak: AA