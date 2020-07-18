PKK'nın talimat sistemi deşifre edildi! PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderenler yakalandı
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PKK'nın talimat sistemi deşifre edildi! PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderenler yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunma suçlarından cezaevinde olan kişilere belli dönemlerde gelen spor ayakkabıların ardından cezaevlerinde sergiledikleri davranışlar dikkat çekti. İnclemeler sonrası PKK'nın talimat sistemi deşifre edildi ve PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderenler yakalandı.

PKK'nın talimat sistemi deşifre edildi! PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderenler yakalandı
18.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:41

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminden cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere ayakkabı tabanına kağıtla gizlenmiş talimat gönderdikleri tespit edildi. 14 şüpheli Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

PKK'LILARA AYAKKABI İLE TALİMAT GÖNDERENLER YAKALANDI

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunma suçlarından cezaevinde olan kişilere belli dönemlerde gelen spor ayakkabıların ardından cezaevlerinde sergiledikleri davranışlar dikkat çekti. Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile araştırma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevlerindeki şahısların sözde değer ailesi yakınları ile irtibatta olduklarını, ailelere finans desteği sağladıklarını ve yaptıkları telefon görüşmelerinde arama yönlendirme marifetiyle aileleri cezaevi dış koordinasyon sorumlularına aktardıklarını tespit etti.

PKK'nın talimat sistemi deşifre edildi! PKK'lılara ayakkabı ile talimat gönderenler yakalandı

Şahısları teknik takibe alıp araştırmayı daha da derinleştiren ekipler, cezaevindeki şahıslara PKK/KCK'nın sözde üst yönetiminden cezaevi dış koordinasyon sorumluları tarafından ayakkabıların tabanına pelür kağıda gizlenmiş talimat gönderdiklerini bu talimatlarda ise örgüte eleman kazandırmaları, cezaevinde nasıl davranmaları konusunda bilgiler yer aldığını belirledi.

Bunun üzerine 10 Temmuz'da Adana merkezli Diyarbakır, Osmaniye, İzmir, İstanbul ve Van'da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Z.T., C.A., P.A.,S.U.,M.İ.,A.K.,M.A.,F.D.,A.K.,G.K.,A.İ.,E.T.,F.İ. ve U.M. isimli 14 şahıs gözaltına alındı.

PKK'NIN TALİMAT SİSTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ!

A.K.'nin evinde yapılan aramada ise 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tüfek, Z.T. isimli kadının evinde de 18 farklı spor ayakkabı tabanına özel olarak zulalanmış, örgüt mensuplarına talimatlar içeren ve çıplak gözle okunamayacak şekilde pelür kağıtlara basımı yapılmış 33 adet doküman, çok sayıda örgütsel içerikli kitap ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin 4'ü savcılık tarafından serbest bırakılırken mahkemeye çıkartılan 3'ü kadın 10 şüpheliden evinde silah çıkan A.K., cezaevine kargoları gönderen M.A. ve evinde bütün malzemeler bulunan Z.T. ev hapsi cezasına çarptırılırken 1 şüpheli sorgusunun ardından diğer 6 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Z.T. isimli kadının ise mahkemede hasta olduğunu belirterek, "Susma hakkımı kullanıyorum. Savunmamı daha sonra yazılı olarak yapacağım" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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