PKK'nın Suriye kolu SDG ile anlaşma imzalayan BM'ye Türkiye'den protesto notası
Türkiye, PKK üyesiyle "eylem planı"nın imzalandığı BM Cenevre Ofisi'ne ve ülkeye giriş izni veren İsviçre makamlarına protesto notası verdi
Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM), PKK/PYD/YPG güdümündeki SDG'ye komutanlık eden terör örgütü PKK üyesi "Ferhat Abdi Şahin" ile çocuk savaşçıların serbest bırakılması için eylem planı imzalamasına protesto notası verdi.
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği, BM Cenevre Ofisi Genel Direktör Vekili nezdinde girişimde bulunarak "eylem planı"nın imzalanmasından duyduğu infiali aktardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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