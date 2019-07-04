PKK'nın Suriye kolu SDG ile anlaşma imzalayan BM'ye Türkiye'den protesto notası

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM), PKK/PYD/YPG güdümündeki SDG'ye komutanlık eden terör örgütü PKK üyesi "Ferhat Abdi Şahin" ile çocuk savaşçıların serbest bırakılması için eylem planı imzalamasına protesto notası verdi.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği, BM Cenevre Ofisi Genel Direktör Vekili nezdinde girişimde bulunarak "eylem planı"nın imzalanmasından duyduğu infiali aktardı. Euronews.com'da Görüntüle