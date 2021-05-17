PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi
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PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli teröristin fotoğrafları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli teröristin Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli teröristin fotoğrafları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli teröristin Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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