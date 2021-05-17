PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli teröristin fotoğrafları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli teröristin Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli teröristin fotoğrafları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli teröristin Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı