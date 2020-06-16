PKK'nın sözde yöneticilerine darbe
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PKK'nın sözde yöneticilerine darbe

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt ve Faraşin bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün kimliğinin belirlendiğini, bu çerçevede teröristlerden 2'sinin terörden arananlarda Turuncu Liste'de, diğer 2'sinin de Gri Liste'de yer aldığının tespit...

PKK'nın sözde yöneticilerine darbe
16.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:45

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt ve Faraşin bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün kimliğinin belirlendiğini, bu çerçevede teröristlerden 2'sinin terörden arananlarda Turuncu Liste'de, diğer 2'sinin de Gri Liste'de yer aldığının tespit edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt ve Faraşin Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen toplam 7 teröristten 4'ünün kimliğinin belli olduğunu, etkisiz hale getirilen 2'sinin terörden arananlarda Turuncu Liste'de yer aldığı, 2'sinin ise Gri Liste'de olduğu belirlendi.

Siirt'e bağlı Eruh ilçesi Ciraf mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığınca hafta sonu gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

"Sözde yönetici ve bombalı saldırıların sorumlusu da öldürüldü"

İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan "Jiyan" kod adlı Esma Afşar olduğunun belirlendiğini, diğer 2 teröristin 500 bin liraya kadar ödülle Gri Liste'de yer aldığının tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda, Gri Liste'de yer alan sözde yönetici "Mahir Nemrut" kod adlı Ferit Danışman ve bombalı saldırıların sorumlusu "Azad" kod adlı İsmail Duman'ın da etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Öte yandan, Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi'nde 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon liraya kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde grup sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Brüsk" kod adlı Basri Cin olduğunun belirlendiği de bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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