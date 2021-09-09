PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığın tahliyesine itiraz
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PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığın tahliyesine itiraz

PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığın tahliyesine itiraz
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Sincar bölgesinde MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesine itiraz etti.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Sincar bölgesinde MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilmesine itiraz etti.

İbrahim Parım, Irak'ın Suriye sınırında yer alan PKK/KCK'nın kontrolündeki Sincar'da MİT operasyonuyla yakalanarak, 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteğini belirterek itirafçı olan Parım hakkında, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Parım, ilk duruşmada savunmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Parım'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesi kararına itiraz etti. İtiraz, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilecek.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

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PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
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