PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım hakim karşısında
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PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım hakim karşısında

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım hakim karşısında
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın yargılanmasına başlandı.

MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Parım ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için Parım'a söz verdi.

Sanık Parım, Türkiye'ye getirildikten sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılık ve sulh ceza hakimliğinde talepte bulunduğunu hatırlattı.

Örgüt yapılanmasına dair bildiklerini anlattığını belirten Parım, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Parım'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 7 Aralık'a ertelendi.

İtirafçı olmak istedi

Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolündeki Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı Parım, MİT'in operasyonuyla yakalanarak 10 Şubat'a Türkiye'ye getirilmişti.

Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından Van'da 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen sokak eylemlerinde yer alan Parım, 2015'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılmıştı.

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından da kaydı bulunan Parım, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi vererek itirafçı olmak istemişti.

Parım hakkında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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