PKK'nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK'nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek

PKK'nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zeytindalı Harekatı'ndan önce kaçıp farklı yerlere sığınan ve PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen PKK'nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek.

Zeytindalı Harekatı'ndan önce kaçıp farklı yerlere sığınan ve PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen PKK'nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek.

Edinilen bilgiye göre, Afrin'de yapılan Zeytindalı Harekatı'ndan önce kaçan A.Ş.M. isimli PKK/YPJ üyesi olduğu iddia edilen şahıs bir süredir farklı yerlerde saklanıyordu. Yapılan aramalar sonucunda Darıca'da saklandığı yerde bulundu. Jandarma tarafından yakalanan ve sözde 15 kişilik bir grubun kadın komutanı olan A.Ş.M, Kocaeli Adliyesi'ndeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi. - KOCAELİ

PKK'nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek

PKK'nın sözde kadın komutanı sınır dışı edilecek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title