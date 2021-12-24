PKK'NIN SÖZDE KADIN BİRİMİ KOMUTANI KOCAELİ'DE YAKALANDI - Haberler
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PKK'NIN SÖZDE KADIN BİRİMİ KOMUTANI KOCAELİ'DE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de jandarmanın operasyonuyla PKK/YPG silahlı terör örgütünün kadın biriminin sözde komutanı A.Ş.M. yakalandı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de jandarmanın operasyonuyla PKK/ Ypg silahlı terör örgütünün kadın biriminin sözde komutanı A.Ş.M. yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün Suriye yapılanmasında, kadınlardan oluşan 15 kişilik bir ekibin sözde komutanı olduğu belirlenen A.Ş.M.'nin Darıca ilçesinde saklandığını tespit etti. Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen şüpheli, saklandığı evde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.Ş.M. adliyeye sevk edildi.

PKK'NIN SÖZDE KADIN BİRİMİ KOMUTANI KOCAELİ'DE YAKALANDI

PKK'NIN SÖZDE KADIN BİRİMİ KOMUTANI KOCAELİ'DE YAKALANDI

PKK'NIN SÖZDE KADIN BİRİMİ KOMUTANI KOCAELİ'DE YAKALANDI

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